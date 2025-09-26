УПЛ. Расписание матчей 7-го тура. Кудривка примет Эпицентр в пятницу
Поединки будут проходить в течение четырех дней
около 23 часов назад
С 26 по 29 сентября состоятся матчи 7-го тура Украинской Премьер-Лиги сезона-2025/26. Тур стартует в пятницу и завершится в понедельник.
Пятница, 26 сентября
18:00 Кудривка – Эпицентр
Суббота, 27 сентября
13:00 Александрия – Полтава
15:30 Заря – Оболонь
18:00 Карпаты – Динамо
Воскресенье, 28 сентября
13:00 ЛНЗ – Кривбасс
15:30 Металлист 1925 – Колос
18:00 Рух – Шахтер
Понедельник, 29 сентября
18:00 Верес – Полесье
Турнирная таблица после 6-го тура