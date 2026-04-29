«Хотим играть в свой футбол»: Очередько поделился ожиданиями от матча с Кристал Пэлас
Игра состоится 30 апреля
около 1 часа назад
Полузащитник донецкого Шахтера Олег Очеретько поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с английским Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций. Игрок отметил, что несмотря на статус соперника и разницу в габаритах, горняки готовы к серьезному вызову. Слова приводит пресс-служба Шахтера.
Очеретько подчеркнул позитивное настроение внутри коллектива и отметил, что команда планирует действовать первым номером.
Считаю, что это будет испытание для нас как молодой команды. Хотим играть в свой, атакующий футбол и будем стараться порадовать наших болельщиков.
Настроение отличное. Уже хотим играть, у всех настрой очень позитивный. Хочется также почувствовать классную атмосферу на стадионе от наших болельщиков. Знаем, что у них очень высокий нападающий, но мы будем играть умом, так сказать, и не позволим подавать на него в штрафную зону.
Матч состоится в четверг, 30 апреля, в Кракове. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Стало известно, кто обслужит матч Шахтер — Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций.
