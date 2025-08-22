Украинский нападающий Артем Довбик, который выступает за римскую Рому, оказался в сфере интересов испанского Вильярреала, о чем сообщил журналист Хави Мартинес Фелип в соцсети Х.

По данным источника, 28-летний форвард рассматривается испанцами как главная трансферная цель этого окна. Руководство Вильярреала планирует настаивать на аренде игрока и будет вести переговоры с римлянами.

Наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини не видит Довбика в своих планах, однако других официальных предложений относительно украинского нападающего пока не поступало.

В прошлом сезоне Артем отличился 17 голами и двумя ассистами в 45 матчах за итальянский клуб. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночная стоимость Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Милан не смог подписать форварда МЮ и начал интересоваться Довбиком.