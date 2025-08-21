Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло высказался о положении форварда сборной Украины Артема Довбика в Роме. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Довбик - типичный игрок штрафной площадки и может забивать голы, что всегда является самым важным качеством для нападающего. С Раньери на скамейке он очень хорошо это продемонстрировал. Когда его партнеры доходят до фланга и делают навесы, он действительно может быть опасным.

Конечно, он меня не впечатляет: я внимательно следил за ним в матче против Эвертона, и казалось, что он находится в затруднительном положении. Возможно, он был изолирован, но в целом у меня всё ещё остаются некоторые сомнения, - сказал Капелло.