Экс-форвард Ромы Франческо Грациани поделился мнением об игре Эвана Фергюсона, который вышел в стартовом составе римлян на матч с Болоньей (1:0) и считается основным соперником Артема Довбика в борьбе за место в основе.

Кроме того, эксперт отметил, что руководству Ромы стоит как можно быстрее оформить трансфер Довбика в Вильярреал, пока испанская сторона не отказалась от этой идеи.

«Рома в первые 25 минут выглядела как маленькая Аталанта. Эван Фергюсон сначала казался ван Бастеном – он был везде. Он мне понравился. Команда провела отличный первый тайм, во втором тоже были хорошие моменты. Довбик? Давайте быстрее продадим его Вильярреалу, пока они не передумали. Похоже, он даже Гасперини не нравится», – приводит Retesport слова Грациани

