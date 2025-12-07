Вильярреал спокойно разобрался с Хетафе и закрепился в топ-3 Ла Лиги. Видео
Позже Атлетико сделал настоящий подарок «желтой субмарине»
около 1 часа назад
В 15-м туре испанской Ла Лиги Вильярреал дома уверенно обыграл Хетафе.
«Жёлтая субмарина» одержала шестую подряд победу в чемпионате. Счёт в компенсированное время первого тайма открыл Тейджон Бьюкенен, точно пробив из-за пределов штрафной площадки.
До этого обе команды имели моменты: Микаутадзе и Молейро создавали угрозу для хозяев, тогда как Майорал был наиболее активным в составе Хетафе, но не реализовал свои шансы. В начале второго тайма Милья получил красную карточку за протесты, что дало Вильярреалу численное преимущество и усилило его давление.
Во втором тайме Микаутадзе продолжал искать свой шанс и на 64-й минуте реализовал выход на ворота после точной передачи Луиса Жуниора. В дальнейшем Вильярреал мог увеличить преимущество, но голы грузина и Соломона были отменены из-за офсайда.
Команда Марселино закрепилась на третьем месте, набрав 35 очков в турнирной таблице. Атлетико отстал уже на четыре балла, ещё и сыграв на матч больше.
Ла Лига, 15-й тур
Вильярреал – Хетафе 2:0
Голы: Бьюкенен, 45+5, Микаутадзе, 64
Удаление: Милья, 48
