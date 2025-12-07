Сергей Разумовский

В 15-м туре испанской Ла Лиги Вильярреал дома уверенно обыграл Хетафе.

«Жёлтая субмарина» одержала шестую подряд победу в чемпионате. Счёт в компенсированное время первого тайма открыл Тейджон Бьюкенен, точно пробив из-за пределов штрафной площадки.

До этого обе команды имели моменты: Микаутадзе и Молейро создавали угрозу для хозяев, тогда как Майорал был наиболее активным в составе Хетафе, но не реализовал свои шансы. В начале второго тайма Милья получил красную карточку за протесты, что дало Вильярреалу численное преимущество и усилило его давление.

Во втором тайме Микаутадзе продолжал искать свой шанс и на 64-й минуте реализовал выход на ворота после точной передачи Луиса Жуниора. В дальнейшем Вильярреал мог увеличить преимущество, но голы грузина и Соломона были отменены из-за офсайда.

К вашему вниманию обзор матча.

Команда Марселино закрепилась на третьем месте, набрав 35 очков в турнирной таблице. Атлетико отстал уже на четыре балла, ещё и сыграв на матч больше.

Ла Лига, 15-й тур

Вильярреал – Хетафе 2:0

Голы: Бьюкенен, 45+5, Микаутадзе, 64

Удаление: Милья, 48