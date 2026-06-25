Павел Василенко

Вингер донецкого Шахтера Эгиналду может сменить клуб и продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. По данным FulhamFanNews, лондонский Фулхэм проявляет предметный интерес к 21-летнему бразильскому футболисту. Скауты английского клуба регулярно наблюдают за его игрой и рассматривают его как вариант для усиления атакующей линии.

Шахтер готов обсудить возможный трансфер игрока. Ориентировочная стоимость перехода оценивается в диапазоне 20-25 миллионов евро.

Эгиналду в прошлой кампании провел 27 матчей за донецкий клуб, забив девять голов и оформив три ассиста.

В целом за Шахтер бразилец выступает с лета 2023 года, с тех пор как донетчане приобрели его у Васко да Гама за 3,5 млн евро.

Контракт вингера с донецким клубом действителен до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость исполнителя в 5 млн евро.