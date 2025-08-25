Винисиус в матче с Овьедо получил очередную порцию хейта
Звезда Реала обошелся без удаления
около 1 часа назад
Винисиус Жуниор / Фото - Getty Images
Фанаты Овьедо во время матча 2 тура Ла Лиги против Реала (0:3) всячески провоцировали Винисиуса Жуниора, сообщает журналист Хавьер Родригес Паскуаль.
Фанаты астурийцев в течение матча освистывали Вини и выкрикивали в его адрес оскорбления и пожелания смерти.
Когда Винисиус забил третий гол Реала в матче, один из болельщиков бросил в него бутылку.
Завершение 1/32 финала Кубка Украины, Ливерпуль и Интер. Что посмотреть 25 августа?
Поделиться