Владелец Фенербахче назвал экс-футболиста Шахтера, которого мог подписать
Турецкий клуб пытался оформить трансфер Кевина
около 1 часа назад
Президент Фенербахче Али Коч рассказал, что в летнее трансферное окно клуб пытался приобрести бразильского флангового игрока Кевина, который тогда ещё защищал цвета донецкого Шахтёра.
«Мы задавались вопросом, сможем ли подписать Кевина из донецкого Шахтера за 20-25 млн евро. Но он перешел в Фулхэм за 40 млн. Мы очень его хотели», – сказал Коч в эфире TRT Spor.
Однако футболист выбрал другой вариант и подписал долгосрочный контракт с Фулхэмом, рассчитанный до лета 2030 года. Уже в начале сезона Кевин дебютировал в Английской Премьер-лиге в матче против Лидса, но результативными действиями отметиться не смог.
Ранее сообщалось, что бывший тренер Фенербахче Жозе Моуринью может возглавить Бенфику.