В конце трансферного окна Фулхэм официально завершил переход 22-летнего вингера донецкого Шахтера Кевина.

Лондонский клуб заплатил за бразильца 40 миллионов евро, однако не вся сумма достанется украинскому клубу. Согласно условиям сделки Палмейрас сохранил у себя 10% экономических прав на футболиста, которые перейдут бразильцам.

Кроме того, клуб из Сан-Паулу получит около 800 тысяч евро за механизмом солидарности ФИФА за участие в подготовке игрока, сообщает Globo Esporte.

Напомним, что в январе 2024 года Шахтер приобрел Кевина у Палмейраса за 12 миллионов евро. За полтора сезона в составе оранжево-черных он провел 57 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав десять результативных передач.