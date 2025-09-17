Сергей Стаднюк

Накануне Бенфика сенсационно проиграла азербайджанскому Карабаху в матче стартового тура общего этапа Лиги чемпионов (2:3). Георгий Судаков делал все, что мог — оформил два ассиста, но Анатолий Трубин не выручил, пропустив трижды. В том числе от другого украинца Алексея Кащука.

После этого президент клуба Руи Кошта сообщил об увольнении главного тренера Бруну Лаже. Также легенда футбола ответил на вопрос о потенциальном назначении Жозе Моуринью.

Тренер Бенфики должен быть победителем. Эта неделя оказалась тяжелой для всех болельщиков: потеря очков с Санта-Кларой и сегодняшний матч стали неожиданностью с учетом наших целей. Но мы еще ничего не потеряли, поэтому решили сменить тренера именно сейчас, чтобы не испортить весь сезон. Новый наставник должен иметь возможность вывести команду на нужный уровень и завоевать титулы. Сегодня Бенфика осталась без тренера. Единственное, что произошло после матча – это мой разговор с Бруну Лаже. Ни один новый тренер еще не приглашен и не обсуждается. Однако мы работаем над тем, чтобы в субботу на скамейке уже был новый наставник. Новый тренер под выборы президента? Я здесь не для того, чтобы спасать свою должность. Я президент Бенфики, избранный для того, чтобы принимать решения в интересах клуба, а не собственных. Выборы меня сейчас не волнуют. Единственное, что важно – это сезон Бенфики. Моя ответственность – обеспечить будущее клуба. Мы еще ничего не проиграли, поэтому не имеем права ставить под угрозу сезон. Руй Кошта

Напомним, недавно Моуринью покинул Фенербахче после вылета из Лиги чемпионов.