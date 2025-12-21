Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал уверенную победу своей команды над ФК Фонтене со счетом 4:0 в матче 1/32 финала Кубка Франции.

«Чудово играть на таком стадионе, как этот в Нанте. Думаю, когда ты играешь против команды из другого дивизиона, никогда не бывает легко, нужно оставаться внимательным и сосредоточенным на матче. Считаю, мы выполнили очень хорошую работу, и мы довольны.

Наша цель — стремиться выигрывать каждый трофей, и мы рады, что одержали победу в последнем матче этого очень особенного для всех болельщиков ПСЖ и для нас 2025 года.

Мы рады, что наступают рождественские каникулы, и надеемся вернуться с большой амбицией, чтобы завоевать еще больше трофеев», – сказал Энрике.