Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал ситуацию с травмой российского вратаря Матвея Сафонова, который получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не могу это объяснить. Это невероятно, но Сафонов сам не понимает, как это произошло. Мы думаем, травма была получена, когда пробивали третий пенальти; Матвей сделал странное движение. У него перелом, однако он отбил два последних пенальти с повреждением. Мы думаем, что адреналин был настолько сильным, что наш вратарь отбил эти удары, не почувствовав боли. Это карма.

Такие игроки, как Сафонов, показали, что готовы сделать все, чтобы помочь команде. Именно такого менталитета мы ожидаем от тех, кто сейчас находится в составе ПСЖ. У меня пока не было возможности с ним поговорить, но все принимают позитивные моменты, а о негативных никто не хочет думать. Это карма. Обычно когда что-то идет не так, можно многому научиться.

Сафонов сыграл очень качественный матч, и в последних четырех играх жизнь подсказывала ему, что надо отдохнуть, восстановиться и смириться с ситуацией. С таким настроем он вернется быстрее, чем обычно», – подвел итог Энрике для Le Parisien.