Во время массированного обстрела Россия попала в дом Судакова
Футболист показал последствия разрушений
7 минут назад
Фото - ФК Бенфика
В ночь на 7 сентября 2025 года российские войска атаковали Киев дронами. Вспыхнули пожары и есть разрушения домов.
Пострадал также и жилой комплекс, где находится квартира полузащитника сборной Украины и Бенфики Георгия Судакова.
«Е**ные орки, прилет в наш дом... Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику», — написал Судаков в своем телеграм-канале.
В летнее трансферное окно хавбек перешел из донецкого Шахтера в лиссабонскую Бенфику.
Всего за «горняков» Судаков провел 148 игр во всех турнирах (35 голов и 26 ассистов)
В составе национальной сборной Украины полузащитник отыграл 29 матчей, забив три гола и отдав шесть ассистов.