Георгий Судаков перешел в Бенфику на правах аренды за 6,75 миллиона евро с обязательным выкупом за 20,25 миллиона и возможными бонусами до пяти миллионов.

Украинский полузащитник рассказал, как получил десятый игровой номер в лиссабонском клубе.

«Это инициатива клуба, я вообще об этом ничего не знал. Видел, что есть свободная десятка. Мне в сообщениях писали, мол, ты наша новая десятка, но не верил в это до последнего. Но спортивный директор после подписания контракта сказал, что у них с президентом есть для меня сюрприз. Руй Кошта сам играл под этим номером, и не каждому готов его дать. Для меня, конечно, это проявление большого уважения. Мне очень приятно», – сказал Судаков для УАФ.

В сезоне-2025/26 Судаков провел за донецкий Шахтер десять матчей во всех официальных турнирах, оформив две результативные передачи. В общей сложности за «горняков» хавбек сыграл 148 поединков, забил 35 голов и сделал 26 ассистов.

Ранее сообщалось, что тренер Бенфики изменит схему ради Судакова.