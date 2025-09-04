Португальская Бенфика активно усилила состав в летнее трансферное окно, подписав нескольких игроков, претендующих на место в основном составе.

Особое внимание клуб уделил переходу полузащитника донецкого Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова. По данным A Bola, главный тренер Бруну Лаже готов изменить тактическую схему, чтобы украинский футболист мог стабильно выходить в стартовом составе.

Ранее Бенфика играла с двумя форвардами, но теперь было решено оставить на поле лишь одного нападающего. Судаков займет позицию атакующего полузащитника, а в центре поля вместе с ним будут действовать аргентинец Энцо Барренечеа и колумбиец Ришар Риос.

В этом сезоне Георгий провел за Шахтер десять официальных матчей, отметившись двумя результативными передачами. За донецкий клуб он сыграл 148 поединков, забил 35 голов и сделал 26 ассистов.

Ранее Судаков прокомментировал свой переход в Бенфику.