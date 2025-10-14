Волошин — после победы над Азербайджаном: «Сделали шаг вперед»
Полузащитник поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Азербайджаном
35 минут назад
Назар Волошин/фото: УАФ
Вингер сборной Украины Назар Волошин поделился впечатлениями после победы над Азербайджаном со счетом 2:1 в четвертом туре квалификации к ЧМ-2026.
«Отличный сбор. Очень важные две победы – сделали шаг вперед! Благодарим болельщиков за невероятную поддержку. Дальше только больше. Цель одна – выход на чемпионат мира. Слава Украине!» - написал Волошин.
После четырех проведенных матчей команда Сергея Реброва занимает вторую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.