Украинский голкипер Анатолий Трубин стал главным героем матча Лиги чемпионов, подарив Бенфике яркую победу над мадридским Реалом.

В компенсированное время, на 90+8-й минуте встречи, Трубин пришел в штрафную площадку соперника и точным ударом головой после навеса Фредерика Аурснеса отправил мяч в дальний угол ворот. Этот гол обеспечил португальской команде выход в плей-офф турнира.

По информации ESPN, решение подключить украинского вратаря к атаке было принято главным тренером Бенфики Жозе Моуринью. Камеры трансляции зафиксировали момент, когда наставник лично дал указание Трубину идти в штрафную площадку Реала.