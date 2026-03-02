Вопреки войне: Степаненко объяснил, почему уровень украинского футбола на самом деле стремительно растет
Полузащитник поделился мнением о прогрессе УПЛ
около 7 часов назад
Полузащитник ковалевского Колоса Тарас Степаненко сравнил уровень украинской Премьер-лиги с турецким чемпионатом и поделился впечатлениями от прогресса отечественного футбола.
Опытный хавбек, который имеет длительный опыт выступлений в Украине, отметил положительную динамику развития УПЛ, несмотря на сложные условия в стране. Слова приводит ПРОФУТБОЛ Digital.
Я вам скажу, что мы должны понимать, что в нашей стране идет война. И молодцы люди, которые выделяют средства, спонсируют футбол. Мы видим хорошую атмосферу, люди пришли, хорошее поле. И мы видим, что с каждым годом уровень постепенно растет, подтягиваются другие команды. На это приятно смотреть.
