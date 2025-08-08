Ворскла нанесла ЮКСА поражение с разгромным счетом, забив три гола. Первый удар по гостям нанес Байдал на 18-й минуте, открыв счет. До конца первого тайма Войцеховский удвоил преимущество полтавчан, доведя счет до 2:0.

Несмотря на комфортное лидерство, Ворскла была вынуждена играть в меньшинстве после того, как Червак получил второе предупреждение за остановку прорыва Ромариньо.

Окончательный результат встречи решили в свою пользу хозяева после назначенного пенальти в ворота ЮКСА, который успешно реализовал Семотюк.

Первая лига. 2 тур.

Ворскла – ЮКСА 3:0

Голы: Байдал, 18, Войцеховский, 44, Семотюк, 67 (с пенальти)

Напомним, что в первом туре Ворскла одолела Феникс-Мариуполь.