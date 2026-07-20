Павел Василенко

Победа сборной Испании на чемпионате мира-2026 стала исторической не только для команды, но и лично для Алекса Баэны. Полузащитник мадридского Атлетико установил уникальное достижение, которого ранее не имел ни один футболист.

Баэна стал первым игроком в истории, который подряд выиграл три самых престижных турнира на уровне сборных — чемпионат Европы, Олимпийские игры и чемпионат мира. Ему удалось сделать это всего за два года.

Его золотая серия началась на Евро-2024 в Германии, где Испания завоевала чемпионский титул. Уже через несколько недель Баэна выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Париже, а теперь добавил в свою коллекцию еще и Кубок мира после победы испанцев на мундиале-2026.

Ранее соединить чемпионат мира, континентальное первенство и олимпийское золото в разные годы удавалось лишь двум легендарным аргентинцам — Лионелю Месси и Анхелю Ди Марии. Однако именно Баэна стал первым футболистом, который завоевал все три титула без перерыва, установив уникальный рекорд мирового футбола.