Павел Василенко

Вингер киевской Оболони Виктор Близниченко прекратил сотрудничество с «пивоварами», сообщает клубная пресс-служба. Таким образом, футболист теперь находится в статусе свободного агента.

22-летний вингер договорился с руководством киевского клуба о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

Близниченко является воспитанником киевского Динамо, где выступал за U-17 и U-19. Два сезона провел в арендах – сначала играл за Ингулец, потом за Кривбасс. В августе прошлого года перебрался в Оболонь на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Близниченко сыграл 28 матчей за «пивоваров» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В настоящий момент киевская команда занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав семь очков.

В пятом туре чемпионата Украины «пивовары» на своем поле примут Динамо. Матч пройдет 13 сентября и начнется в 15:30.