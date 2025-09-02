Новичок Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма будет выступать за команду под 25 игровым номером. Ранее он принадлежал защитнику Мануэлю Аканжи, который на правах аренды перешел в миланский Интер. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По информации различных источников, трансфер итальянского голкипера обошелся горожанам в сумму от 35 млн до 39 млн евро.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 47 матчей за ПСЖ во всех турнирах, 17 из них завершив не пропустив ни одного гола. Его контракт с Манчестер Сити рассчитан до лета 2030 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 40 млн евро.