Сергей Стаднюк

Пресс-служба Брентфорда опубликовала медицинский отчет о состоянии Бенджамина Артура, Джордана Хендерсона, Аарона Хики и Егора Ярмолюка накануне матча английской Премьер-лиги против Кристал Пэлас.

Хендерсон пропустил вторничный матч Кубка лиги против Гримсби Таун (5:0), получив запланированный отдых, и на этой неделе тренировался в общей группе без ограничений. Артур был заменен во время игры с Гримсби из-за травмы ниже колена — он не поможет в субботу, но ожидается его возвращение к тренировкам на следующей неделе.

Хики восстановился после травмы, полученной в расположении сборной Шотландии, уже тренировался на этой неделе и доступен для выбора в состав. Ярмолюка же сняли в первом тайме матча с Ливерпулем (3:2) из-за контактной травмы, однако пресс-служба Брентфорда отмечает, что украинец также готов сыграть в субботу против Кристал Пэлас.

Yarmo ready to go 💪 pic.twitter.com/drfRx8sRST — Brentford FC (@BrentfordFC) October 31, 2025

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Брентфорда Кит Эндрюс пояснил, что Ярмолюк на прошлых выходных получил болезненный удар и, хоть и пытался продолжить игру, но неудачно приземлился на шипы соперника. В течение недели футболиста постепенно нагружали, и сейчас он в хорошей форме и готов выйти на поле.

Встреча Кристал Пэлас – Брентфорд состоится в субботу, 1 ноября, начало в 17:00 по киевскому времени. Недавно клуб в социальной сети X провел опрос относительно лучшего игрока октября: больше всего голосов набрал Егор Ярмолюк (48,9%), однако награду вручено Майклу Кайоде.