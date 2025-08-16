Колос в рамках 3 тура УПЛ сыграл вничью с Карпатами. Матч в Ковалевке завершился со счетом 1:1.

Нули на табло держались половину первого тайма до момента, пока атака Колоса не завершилась результативным ударом Климчука. Экс-капитан Колоса забил во втором матче подряд за новый клуб.

Ближе к завершению первой 45-минутки Колос умудрился остаться в меньшинстве после того, как был удален Ррапа. Албанский легионер опасно сыграл против Невеса, что стало поводом позвать главного арбитра на VAR.

Оставшись в большинстве, Карпаты взяли игру под контроль и в привычной манере начали нагнетать около ворот Пахолюка. Одна из атак на 67-й минуте завершилась голом в авторстве тандема Педросу-Краснопир, который в прошлом туре принес зелено-белым ничью против Шахтера (3:3).

В заключительный отрезок игры Карпаты с помощью замен попытались повлиять на результат и отличиться второй раз, но арбитр решил не засчитывать второй гол Невеса из-за офсайда у Краснопира.

УПЛ. 3 тур

Колос - Карпаты 1:1

Голы: Климчук, 20 - Краснопир, 67

