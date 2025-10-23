Павел Василенко

Бывший вратарь Манчестер Сити Скотт Карсон объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. Англичанин провел шесть лет на «Этихаде», первые два из которых были в аренде, прежде чем перейти в состав команды на постоянный контракт с Дерби Каунти в 2021 году.

За это время Карсон сыграл лишь 107 минут за первую команду. Однако он выиграл 11 трофеев, в среднем один трофей каждые 9,8 минуты игры. Карсон покинул клуб летом этого года.