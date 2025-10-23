Вратарь, который выиграл 11 трофеев за 107 игровых минут, завершил карьеру
Футболист сделал заявление в соцсетях
12 минут назад
Бывший вратарь Манчестер Сити Скотт Карсон объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. Англичанин провел шесть лет на «Этихаде», первые два из которых были в аренде, прежде чем перейти в состав команды на постоянный контракт с Дерби Каунти в 2021 году.
За это время Карсон сыграл лишь 107 минут за первую команду. Однако он выиграл 11 трофеев, в среднем один трофей каждые 9,8 минуты игры. Карсон покинул клуб летом этого года.
«После невероятного приключения под стойкой ворот пора повесить перчатки на гвоздь. Футбол дал мне все – воспоминания, дружбу и моменты, которые я никогда не забуду. Спасибо каждому товарищу по команде, тренеру, болельщику и клубу, которые были частью моего путешествия. Это была честь», – написал Карсон в социальных сетях.
