Голкипер черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук поделился эмоциями после победы над харьковским Металлистом 1925 со счетом 1:0, которая позволила фиолетовым возглавить турнирную таблицу.

Паламарчук также рассказал, как ему удалось отдать результативную передачу во время гола, который решил исход встречи.

«Прекрасные эмоции. Выиграли, довольны. Немного где-то не хватало точности, но то, что хотел тренер от нас, пытались выполнить. Немного не хватило где-то реализации, наверное.

А так забили гол, выдержали напряжение, имели еще некоторые контратаки. Поэтому с хорошим настроением поедем домой и уже будем готовиться к следующему матчу.

Я просто смотрю на судью – он уже отсчитывает, показывает «5», мне кричат. Я понимаю, что надо выбивать. Ну, ассист – хорошо, потанцевал там немного, а так нормально. Главное – что забили», — сказал Паламарчук для УПЛ-ТВ.