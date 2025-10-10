Жорже Жезус: «Никто не представляет, что Роналду значит для мира»
Тренер Аль-Насра похвалил своего подопечного
около 1 часа назад
Главный тренер Аль-Насра Жорже Жезуш выразил огромное уважение к своему подопечному Криштиану Роналду, подчеркнув его феноменальные физические показатели и уникальную личность.
— Никто не представляет, что этот человек значит для мира. Раньше я сам этого не понимал, а теперь понимаю. Это нечто невероятное. Он — символ Португалии, без сомнений. В любой стране, где бы он ни находился, возле отеля собираются сотни людей только для того, чтобы увидеть, как он проходит. Криш — неординарный.
Он второй по скорости игрок в команде и третий по количеству спринтов на скорости более 25 км/ч. Это нечто невероятное. И это касается не только того, что происходит на поле — он очень умный, с мышлением, которое выходит далеко за пределы футбола.
Он знает себя, знает свое тело. Когда мы выполняем интенсивные упражнения, он работает на максимуме своих возможностей. Редко получает травмы, потому что прекрасно контролирует себя. Он знает, как управлять своей жизнью вне футбола, — передает слова Жезуша SAPO.
В текущем сезоне Криштиану Роналду провел за Аль-Наср шесть матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с саудовским клубом действует до лета 2027 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.
Завтра, 11 октября, Роналду в составе сборной Португалии сыграет против Ирландии в матче отборочного турнира к ЧМ-2026.