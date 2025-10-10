Главный тренер Аль-Насра Жорже Жезуш выразил огромное уважение к своему подопечному Криштиану Роналду, подчеркнув его феноменальные физические показатели и уникальную личность.

— Никто не представляет, что этот человек значит для мира. Раньше я сам этого не понимал, а теперь понимаю. Это нечто невероятное. Он — символ Португалии, без сомнений. В любой стране, где бы он ни находился, возле отеля собираются сотни людей только для того, чтобы увидеть, как он проходит. Криш — неординарный.

Он второй по скорости игрок в команде и третий по количеству спринтов на скорости более 25 км/ч. Это нечто невероятное. И это касается не только того, что происходит на поле — он очень умный, с мышлением, которое выходит далеко за пределы футбола.

Он знает себя, знает свое тело. Когда мы выполняем интенсивные упражнения, он работает на максимуме своих возможностей. Редко получает травмы, потому что прекрасно контролирует себя. Он знает, как управлять своей жизнью вне футбола, — передает слова Жезуша SAPO.