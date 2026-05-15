Сергей Разумовский

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик согласился продолжить сотрудничество с клубом. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, 44-летний английский специалист в ближайшее время должен подписать новый контракт с манкунианцами. В настоящее время стороны согласовывают финальные детали соглашения.

Новый контракт Каррика с Манчестер Юнайтед может быть оформлен в двух вариантах. Первый — соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Второй — полноценный трехлетний контракт без дополнительных условий. В любом случае тренер уже дал согласие остаться в клубе.

The Athletic сообщает, что Манчестер Юнайтед предложил Каррику именно формат контракта 2+1. Ожидается, что официальное объявление о продолжении сотрудничества может состояться уже на этой неделе.

Каррик возглавил Манчестер Юнайтед в январе этого года после увольнения Рубена Аморима. Тогда англичанин подписал краткосрочное соглашение до завершения текущего сезона. Под руководством Каррика команда значительно улучшила результаты в АПЛ. В 15 матчах чемпионата Манчестер Юнайтед одержал 10 побед, трижды сыграл вничью и потерпел только два поражения.

В настоящее время манкунианцы занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов сезона-2026/27.

