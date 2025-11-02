Вулверхэмптон решил уволить главного тренера
Клуб АПЛ попрощался с Витором Перейрой
около 11 часов назад
Вітор Перейра/фото: Вулверхэмптон
Португальский тренер Витор Перейра покинул пост главного наставника Вулверхэмптона, сообщает журналист Бен Джейкобс.
По данным источника, 57-летний специалист был уволен после неудачного старта сезона. Перейра возглавлял английский клуб с 19 декабря 2024 года.
После десяти туров Премьер-лиги Вулверхэмптон сумел набрать только два очка, сыграв вничью с Тоттенхэмом и Брайтоном, и замыкает турнирную таблицу чемпионата.
Ранее команда потерпела поражение от Фулхэма в очередном матче чемпионата Англии.