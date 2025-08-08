Сергей Стаднюк

Пятница, 8 августа, традиционно начнет футбольный уикенд в Украине. Сегодня стартует второй тур в двух высших профессиональных дивизионах страны.

Второй тур Первой лиги начнется в Полтаве, где Ворскла примет ЮКСА из Тарасовки. Обе команды стартовали в сезоне с побед. ЮКСА в матче-открытии чемпионата одолела Подолье – 1:0. Единственный гол в игре стал первым мячом нового сезона Первой лиги: на 37-й минуте после розыгрыша штрафного и игры рукой соперника арбитр назначил пенальти, который парагвайский легионер Пабло Кастро реализовал изящной паненкой. Во втором тайме Подолье давило на ворота ЮКСА, однако не использовало свои шансы, а ключевой момент случился на 82-й минуте, когда арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев. Финальные минуты прошли в жесткой борьбе с многочисленными фолами, но счет остался неизменным.

Ворскла, которая впервые с 1996 года оказалась в Первой лиге, в стартовом туре принимала Феникс-Мариуполь. Полтавчане пропустили уже на 4-й минуте, но после перерыва сумели переломить ход поединка и одержали волевую победу – 2:1. Оба гола забили новички команды – Буренко и Татарков. В составе нынешней Ворсклы есть игроки, которые ранее выступали за ЮКСА, однако состав будущего соперника с тех пор существенно обновился, так что ответ на вопрос о реальном балансе сил даст лишь очное противостояние.

15:00 | Ворскла – ЮКСА. Прямая трансляция

После минимального поражения от Динамо в стартовом туре Верес отправляется в Кропивницкий, где встретится с абсолютным дебютантом УПЛ – Полтавой. Это первое в истории противостояние команд; в составе полтавчан есть двое экс-игроков Вереса – Игорь Коцюмак (3 матча за Верес) и Максим Марусич (14 матчей), и именно Марусич забил первый исторический гол Полтавы в УПЛ.

СК Полтава основан в 2011 году – долгое время выступал в региональных и любительских соревнованиях, профессиональный статус получил перед сезоном 2021/2022 – дебютировал во Второй лиге, турнир не доиграли из-за широкомасштабного российского вторжения, а следующим летом команда получила пропуск в Первую лигу и за три года поднялась с 14-й и 10-й позиций до серебряного призера 2024/2025 и прямого повышения в элиту. В дебютном для себя матче в УПЛ Полтава лишь минимально уступила Руху (1:2). А истории встреч с Вересом пока нет.

Хотя Полтава – единственный представитель города и области в УПЛ, свой дебютный сезон команда проводит не дома – домашней ареной стал стадион Звезда имени Станислава Березкина в Кропивницком. Там и состоится матч с Вересом. Клуб одновременно работает над созданием собственной арены.

Львовский Рух примет киевское Динамо, которое не слишком уверенно стартовало в УПЛ с Вересом, а наевроарене вообще проиграло Пафосу (0:1). Матч состоится на стадионе Украина, начало — в 18:00. Рух подошел к новому сезону после девяти контрольных матчей, в которых чередовал победы, ничьи и поражения. В стартовом туре львовяне обыграли новичка УПЛ Полтаву — 2:1, а победный гол забил Виталий Роман на 86-й минуте. В межсезонье команду возглавил 37-летний Иван Федык, который сделал ставку на собственных воспитанников, усилившись Владом Рейляну, Юрием Копыной и вернувшимся после травмы Марком Сапугой. Вместо этого клуб покинули ряд ключевых игроков, среди которых Дмитрий Ледвий, Роман Дидык, Олег Горин, Артур Рябов и Юрий Климчук.

Динамо готовилось к сезону в Австрии, где провело шесть спаррингов, а в официальных матчах стартовало с уверенных побед над чемпионом Мальты Хамрун Спартанс в Лиге чемпионов — 6:0 по сумме двух игр. В первом туре УПЛ киевляне минимально обыграли Верес благодаря голу Николая Шапаренко, но перед поездкой во Львов потерпели поражение от кипрского Пафоса в еврокубках. В межсезонье Динамо покинули Валерий Лучкевич, Навин Малыш, Роман Саленко, Максим Дьячук и Александре Пейкишвили, а пополнение ограничилось возвращением из аренды Александра Яцика и Владислава Супряги. В истории противостояний Рух и Динамо сыграли 9 матчей — 7 побед киевлян, 2 ничьи, разница мячей — 17:2; во Львове — 4 победы и 1 ничья в пользу Динамо при разнице 9:2.