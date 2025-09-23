Ямаль возглавил рейтинг претендентов на Золотой мяч 2026
Goal назвал главных фаворитов
29 минут назад
Ламін Ямаль / фото - Барселона
Британский спортивный портал Goal опубликовал собственный рейтинг главных кандидатов на Золотой мяч в 2026 году. Первое место занял вингер Барселоны Ламин Ямаль. Вторую позицию занял нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе. Третьим в списке идет форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд.
Действующим обладателем престижной награды остается нападающий ПСЖ Усман Дембеле.
Топ-10 главных претендентов на Золотой мяч 2026 по версии Goal:
Ламин Ямаль (Барселона)
Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
Гарри Кейн (Бавария)
Мохамед Салах (Ливерпуль)
Педри (Барселона)
Витинья (ПСЖ)
Усман Дембеле (ПСЖ)
Ашраф Хакими (ПСЖ)
