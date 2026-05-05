Сергей Разумовский

Нападающий Матвей Пономаренко возглавил престижный мировой рейтинг наиболее эффективных футболистов U21. Международная аналитическая организация CIES Football Observatory представила новый рейтинг наиболее эффективных молодых футболистов мира в возрасте до 21 года. В исследование вошли игроки из 50 ведущих чемпионатов, а главным критерием стала средняя количество результативных действий за 90 минут.

Под результативными действиями в рейтинге учитывались голы и ассисты, то есть прямой вклад футболиста в забитые мячи своей команды. Именно по этому показателю первое место занял форвард Динамо Матвей Пономаренко.

Украинский форвард возглавил список с показателем 1,07 результативного действия за 90 минут. Это означает, что в среднем Пономаренко чаще чем раз за полный матч либо забивает сам, либо помогает отличиться партнерам. Такой результат позволил ему опередить ряд известных молодых талантов из ведущих европейских клубов.

На второй позиции оказался вингер Барселоны Ламин Ямаль. Один из главных талантов мирового футбола имеет показатель 1,01 результативного действия за 90 минут. Третье место в рейтинге разделили представитель сербского Партизана Андрей Костич и футболист словацкого Кошице Милан Рехуш. Оба игрока имеют одинаковый показатель — 0,92 результативного действия за матч.

В список также попал еще один представитель украинского футбола. Нападающий Шахтера Кауан Элиас расположился на седьмой строчке рейтинга. Показатель бразильского форварда составил 0,85 результативного действия за 90 минут.

Таким образом, сразу два футболиста из украинских клубов вошли в число наиболее эффективных молодых игроков мира по версии CIES Football Observatory. Лидерство Матвея Пономаренко является особенно заметным достижением, так как рейтинг охватывает не только европейские первенства, но и широкий перечень ведущих чемпионатов со всего мира.

Ранее в лагере Шахтера высоко оценили фантастический гол Пономаренко с центра поля в «Классическом».