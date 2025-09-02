Юный талант Барселоны Ламин Ямаль признался, что мечтает завоевать Золотой мяч. При этом он обратился к футболистам, которые утверждают, что не стремятся к индивидуальным наградам.

«С точки зрения команды выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» было бы невероятно. С индивидуальной – каждый игрок хочет выиграть «Золотой мяч», и любой, кто утверждает обратное, лжет. Быть среди номинантов в 18 лет – это то, что нужно ценить, и я надеюсь, что это произойдет», – лаконично заявил талантливый испанец.

Испанский вингер уже стал ключевой фигурой в составе каталонцев, и именно вокруг него строится обновленный проект команды.

Ранее Барселона потеряла очки в матче внутреннего чемпионата против Райо Вальекано.