Испанский вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль определился с приоритетами в своей дальнейшей карьере, сообщает издание El Nacional.

По данным источника, 18-летний футболист больше не хочет выступать на правом фланге атаки и нацелен на игру в центральной зоне. Ямаль уверен, что именно в центре поля сможет оказывать большее влияние на ход матча как в клубе, так и в составе национальной сборной Испании.

Главный тренер Барселоны Ханси Флик поддерживает такую идею и не возражает против использования молодого таланта в центральной роли.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне, отметившись девятью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

