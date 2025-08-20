23 августа стартует чемпионат Греции по футболу, и в первом туре Пирейский Олимпиакос примет на своем поле Астерас Триполис. Начало матча назначено на 20:00 по киевскому времени.

Перед этой встречей главный тренер хозяев Хосе Луис Мендилибар столкнулся с кадровыми трудностями в линии атаки. Француз Реми Кабелла пропустит игру из-за дисквалификации, а португалец Желсон Мартинш выбыл из-за травмы.

Наставник планировал доверить место в старте украинскому форварду Роману Яремчуку, однако тот до сих пор не оправился от повреждения, из-за которого пропустил пять августовских товарищеских матчей. Врачи клуба предупредили Мендилибара, что рисковать здоровьем игрока сейчас не стоит.

В результате тренеру пришлось обратиться к дублю. В заявку был вызван 18-летний Константинос Ангелакис, и именно он, по информации Sport24.gr, может выйти в основе на стартовый матч Суперлиги.