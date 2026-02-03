Яремчук оценил шансы дебютировать за Лион в ближайшем матче
Украинец будет работать с Фонсекой
11 минут назад
Роман Яремчук. Фото - ФК Лион
Новичок Лиона Роман Яремчук высказался о возможном дебюте за новую команду в ближайшем матче. Его слова приводит YouTube-канал Лиона.
Я сейчас только приехал. Мне нужно несколько дней, чтобы адаптироваться, и я думаю, что тренерский штаб примет решение, когда я смогу помочь команде. Все зависит от тренера, - сказал Яремчук.
4 февраля команда Паулу Фонсеки в 1/8 финала встретится с Лавалем, представляющим Лигу 2.