Яремчук принял участие в разгромной победе Олимпиакоса. Видео
После возвращения из сборной
17 минут назад
Роман Яремчук / Фото - Олимпиакос
Олимпиакос в матче 11 тура Суперлиги разгромил Артомиос. Матч в Пирее завершился со счётом 3:0.
Разгром поспособствовал форвард сборной Украины Роман Яремчук, ассистировав в третьем голе на Тареми.
Команда украинца после 11 туров продолжает удерживать лидерство в Суперлиге, набрав 28 очков.
Суперлига. 11 тур
Олимпиакос - Артомиос 3:0
Голы: Эль-Кааби, 37 (с пенальти), Тареми, 81, 90
Яремчук в этом сезоне сыграл за Олимпиакос 6 матчей во всех официальных турнирах: 2 гола, 1 ассист.
От Иордании до Кюрасао: участники ЧМ-2026, которые выступали на мундиале давно или никогда.