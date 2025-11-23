В 13-м туре чемпионата Франции ПСЖ уверенно обыграл Гавр. Встреча состоялась на парижском стадионе Парк де Пренс и завершилась убедительной победой хозяев со счетом 3:0.

Ли Кан Ин, Жоау Невеш и Брэдли Баркола забили в ворота соперника. Украинский защитник Илья Забарный начал матч в основе и внес свой вклад в сухой результат столичной команды.

Благодаря этой победе парижане снова поднялись на вершину таблицы, достигнув отметки 30 очков.

В других играх тура Ланс оказался сильнее Страсбурга, а Ренн победил Монако. В составе монегасков впервые за два года вышел на поле полузащитник Поль Погба.

Лига 1. 13-й тур

ПСЖ – Гавр – 3:0

Голы: Ли Кан Ин, 29, Невеш, 65, Баркола, 87.