Павел Василенко

Украинский нападающий Роман Яремчук не планирует оставаться в Греции и хочет уже этим летом покинуть Олимпиакос, так как не имеет стабильной игровой практики. Об этом сообщает издание Sport24.gr.

30-летний нападающий планирует уже этим летом покинуть клуб из Пирея и сделать это еще до старта выступлений команды в еврокубках, а руководство Олимпиакоса понимает украинца и не будет ему возражать.

Яремчука не устраивает его статус в Греции, так как он не имеет стабильного места в основе действующего серебряного призера местного чемпионата.

Роман в прошлом сезоне сыграл 604 минуты в 16 матчах за Олимпиакос (четыре гола и одна результативная передача).

Также на его счету 786 минут в 14 поединках за Лион (пять мячей и один ассист), так как именно во Франции в аренде он провел вторую часть сезона 2025/26.