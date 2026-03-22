«Спасибо Украине за теплый прием»: Джошуа поделился впечатлениями от визита в Киев
Британца поразило гостеприимство украинцев
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) поделился впечатлениями от визита в Украину. Британец прибыл в Киев по приглашению обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО).
Украина, я провел чудесное время. Спасибо вам за теплый прием и гостеприимство. Александр Усик, спасибо тебе за приглашение. До встречи!
Напомним, что Усик и Джошуа посетили вечер бокса Usyk 17 Promotions — Rising Stars, где свои очередные победы нокаутом одержали Даниель Лапин и Александр Хижняк.
