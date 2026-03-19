Стало известно, кто заменит Таловерова в заявке сборной Украины на матчи плей-офф за выход на ЧМ-2026
Это бывший игрок запорожского Металлурга
около 1 часа назад
Эдуард Сарапий / Фото - УПЛ
Защитник Полесья Эдуард Сарапий заменит защитника Сток Сити Максима Таловерова в составе сборной Украины. Об этом сообщил Telegram-канал УАФ.
Таловерова получил травму, которая не позволит ему сыграть в марте. Защитник Полесья переведен из резервного списка в основной.
Ранее Сарапий не играл за сборную Украины, но в двух матчах был на замене. В этом сезоне он забил 2 гола в 27 матчах на клубном уровне.
Украина сыграет со Швецией 26 марта. В случае победы подопечные Сергея Реброва встретятся с победителем матча Польша – Албания.
Напомним, в последнем туре Чемпионшипа против Уотфорда Таловерова доигрывал матч с травмой.