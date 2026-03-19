Защитник Полесья Эдуард Сарапий заменит защитника Сток Сити Максима Таловерова в составе сборной Украины. Об этом сообщил Telegram-канал УАФ.

Таловерова получил травму, которая не позволит ему сыграть в марте. Защитник Полесья переведен из резервного списка в основной.

Ранее Сарапий не играл за сборную Украины, но в двух матчах был на замене. В этом сезоне он забил 2 гола в 27 матчах на клубном уровне.

Украина сыграет со Швецией 26 марта. В случае победы подопечные Сергея Реброва встретятся с победителем матча Польша – Албания.

Напомним, в последнем туре Чемпионшипа против Уотфорда Таловерова доигрывал матч с травмой.