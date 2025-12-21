Яремчук второй матч Олимпиакоса подряд сыграл с первых минут
Чемпион потерял очки в Пирее
28 минут назад
Роман Яремчук / Фото - ФК Олимпиакос
Олимпиакос не смог обыграть Кифисиа в домашнем матче 15 тура Суперлиги. Игра в Пирее завершилась со счетом 1:1.
Основные события встречи пришлись на экватор первого тайма, когда обе команды обменялись голами Тареми с пенальти и Пантелидиса.
Тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар во втором матче за неделю выпустил со старта Романа Яремчука. Форвард сборной Украины провёл на поле 86 минут.
Суперлига 15 тур
Олимпиакос – Кифисиа 1:1
Голы: Тареми, 19 (с пенальти) – Пантелидис, 23