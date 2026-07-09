Ярмоленко и Мунгенге не сыграют в стартовом матче сезона для Динамо. Против киевлян может выйти Алиев.
Команда Костюка стартует в квалификации Лиги Европы
около 1 часа назадПодписаться в
Сегодня, 9 июля, киевское Динамо проведет матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынской Университати Клуж-Напока.
Поединок состоится в польском Люблине на стадионе Арена Люблин. Начало встречи — в 20:00. Главным арбитром матча назначен эстонец Йоонас Яановиц.
Главные тренеры команд Игорь Костюк и Кристиано Бергоди уже определились с стартовыми составами. В заявку Динамо не попали ветеран Андрей Ярмоленко и звездный экс-игрок ПСЖ Пьер Мунгенге.
Динамо начнет матч в следующем составе: Нещерет, Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак, Пихальонок, Бражко, Шапаренко, Волошин, Пономаренко, Редушко.
Запас: Суркис, Ольховой, Вивчаренко, Тиаре, Малыш, Гусев, Коробов, Буяльский, Герреро, Огундана, Рубчинский, Герич.
Университатя Клуж: Михаил, Кипчу, Кубиш, Кресть, Станоев, Драмме, Кодря, Менди, Бик, Стефанеску, Макалу.
Запас: Лефтер, Коша, Кинтеш, Трике, Нистор, Адамс, Педру Пинту, Чукву, Пулоло, Алиев, Течереш, Симон.
Ранее сообщалось, что защитник Динамо, который принял скандальное решение, определился с новым клубом.