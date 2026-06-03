Матвиенко о Ярмоленко: «Он постоянно говорит мотивационные речи»
Защитник заявил, что капитанская повязка оказалась в правильных руках
около 3 часов назадПодписаться в
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко на YouTube-канале УАФ оценил роль Андрея Ярмоленко в национальной команде после его возвращения в лагерь сине-желтых.
Футболист отметил, что опытный вингер значительно помогает коллективу в раздевалке, беря на себя функции лидера и капитана.
Конечно, ему всегда рады. Во-первых, он постоянно произносит мотивационные речи в раздевалке — это немного не мое. Поэтому он очень сильно помогает.
Степаненко откровенно рассказал о новой роли в сборной Украины: «Немного непривычно».