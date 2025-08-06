Вингер Динамо Андрей Ярмоленко после болезненного поражения в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Пафоса (0:1) ответил на вопросы о эмоциях в раздевалке и предстоящей игре в ответ. Слова ветерана передает пресс-служба клуба.

Как я уже сказал, нас ничего не удивило. Мы изучали «Пафиос» и отлично знали, как они действуют, и были готовы к игре. Что сказал Шовковский в раздевалке? Конечно, мы всегда разговариваем, но о чем именно – останется внутри команды.

Шансы есть всегда, ничего страшного не произошло. Завершился только первый тайм, как я уже сказал, у нас есть еще 90 минут, чтобы исправить ситуацию, будем готовиться.

Разве у нас есть выбор или другие варианты? На Кипре хоть будет 50 градусов, мы все равно должны выходить на поле и исправлять то, что мы плохо сыграли дома и уступили. Не может быть никаких оправданий – погода одинаковая для обеих команд.

Болельщиков немного, потому что мы не играем в Киеве, и вы знаете почему. Хочу поблагодарить тех, кто пришел и поддерживал нас. Что касается поля, его качество на хорошем уровне. Все было нормально, кроме, наверное, нашей игры.