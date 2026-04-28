Сергей Разумовский

Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский высказался о центральном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором столичный клуб встретится с донецким Шахтером. Перед принципиальным противостоянием эксфутболист не только поделился ожиданиями от игры, но и обратил внимание на возможное историческое достижение вингера киевлян Андрея Ярмоленко.

Милевский признался, что с особым интересом будет следить за поединком, так как лидер Динамо имеет реальный шанс превзойти его показатель по количеству забитых мячей в матчах против Шахтера.

Ждем матч Динамо – Шахтер. Ярмоленко может побить мой рекорд, буду смотреть и болеть за него. У него «на носу» одни рекорды, – заявил Милевский в собственном Telegram-канале. Артём Милевский

В настоящее время Артем Милевский и Андрей Ярмоленко имеют одинаковый результат в матчах против донецкого клуба. Оба футболиста забили Шахтеру по восемь мячей, так что следующий гол Ярмоленко в этом противостоянии позволит ему единолично возглавить соответствующий список среди динамовцев. Именно это придает будущему поединку еще больше интриги и делает персональную борьбу за рекорд одной из дополнительных сюжетных линий встречи.

Матч между Динамо и Шахтером, который традиционно привлекает значительное внимание болельщиков, состоится 3 мая в 18:00. Ожидается, что игра станет не только важной с турнирной точки зрения, но и может войти в историю благодаря возможному рекорду Ярмоленко.

Напомним, вингер забил 121-й гол в истории чемпионатов Украины. До рекорда Максима Шацких остается три мяча.