Сергей Разумовский

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о будущем вингера киевского клуба Андрея Ярмоленко. В эфире УПЛ ТВ руководитель бело-синих дал понять, что окончательное решение о дальнейшей роли футболиста в клубе будет принято уже после завершения сезона.

По словам Суркиса, сейчас он не готов однозначно ответить, останется ли Ярмоленко игроком Динамо в следующем сезоне. Президент клуба отметил, что после завершения кампании планирует лично встретиться с Андреем и обсудить его дальнейшие планы.

Я не могу вам сказать это сейчас. Мы должны сесть с Андреем за стол по завершении сезона. Все будет зависеть от его желания – у Ярмоленко карт-бланш. Либо продолжить играть, либо стать спортивным директором. Знаю, что он проходит курсы УЕФА и очень серьезно готовится. Игорь Суркис

Читайте также: Сразу два игрока Динамо пропустят остаток сезона

Таким образом, будущее одного из самых известных футболистов Динамо пока остается открытым. Окончательное решение, продолжит ли Ярмоленко выступления или начнет новый этап карьеры уже как функционер, ожидается после завершения сезона.

Напомним, Ярмоленко оформил дубль в матче 25-го тура УПЛ против Кривбаса (6:5). Он стал для вингера 121 голом в чемпионатах Украины. Таким образом, он приблизился к бомбардирскому рекорду Максима Шацких (124 мяча).