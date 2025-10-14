Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк в интервью сайту UA-Футбол прокомментировал матч отбора ЧМ-2026 против Азербайджана (2:1).

«Главное, что мы заработали эти три очка, это для нас самое главное. Чувствовал себя хорошо, конечно, это была нелегкая игра для меня, так как я не тренировался пару дней, но уже вернулся в состав.

Они больше, чем Исландия, играли на оборону, тяжело было как-то открыть их и забить первый гол. Да, мы не могли пропускать этот гол. Это наша ошибка, мы должны над этим работать».