Ярмолюк: «Це була нелегкая игра для меня»
Хавбек оценил победу сине-жёлтых
35 минут назад
Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк в интервью сайту UA-Футбол прокомментировал матч отбора ЧМ-2026 против Азербайджана (2:1).
«Главное, что мы заработали эти три очка, это для нас самое главное. Чувствовал себя хорошо, конечно, это была нелегкая игра для меня, так как я не тренировался пару дней, но уже вернулся в состав.
Они больше, чем Исландия, играли на оборону, тяжело было как-то открыть их и забить первый гол. Да, мы не могли пропускать этот гол. Это наша ошибка, мы должны над этим работать».
После четырех туров Украина занимает второе место в группе D с 7 очками. Лидирует Франция (10), далее – Исландия (4) и Азербайджан (1).
Согласно регламенту, прямые путевки на чемпионат мира-2026 получат только победители групп. Команды, занявшие второе место, весной 2026 года сыграют в плей-офф за выход на Мундиаль.
Календарь следующих матчей Украины в отборе ЧМ-2026:
13 ноября 2025, Франция – Украина
16 ноября 2025, Украина – Исландия
