Английский Брентфорд не собирается отпускать украинского полузащитника Егора Ярмолюка в зимнее трансферное окно, сообщает TEAMTalk.

Ранее сообщалось, что к 21-летнему футболисту проявляют интерес несколько клубов, включая английских грандов Манчестер Юнайтед и Тоттенхем.

Однако руководство Брентфорда уверено, что Ярмолюк останется в команде. Главному тренеру Киту Эндрюсу уже подтвердили, что украинец не будет выставлен на продажу зимой.

В нынешнем сезоне Ярмолюк провел за Брентфорд 11 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года.

