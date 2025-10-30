Брентфорд решил не продавать Ярмолюка грандам АПЛ в зимнее трансферное окно
«Брентфорд» не отпустит Егора Ярмолюка зимой
около 1 часа назад
Егор Ярмолюк/фото: Брентфорд
Английский Брентфорд не собирается отпускать украинского полузащитника Егора Ярмолюка в зимнее трансферное окно, сообщает TEAMTalk.
Ранее сообщалось, что к 21-летнему футболисту проявляют интерес несколько клубов, включая английских грандов Манчестер Юнайтед и Тоттенхем.
Однако руководство Брентфорда уверено, что Ярмолюк останется в команде. Главному тренеру Киту Эндрюсу уже подтвердили, что украинец не будет выставлен на продажу зимой.
В нынешнем сезоне Ярмолюк провел за Брентфорд 11 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года.
Ранее Ярмолюк отреагировал на победу Брентфорда над Ливерпулем.
Поделиться